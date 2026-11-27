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暗指「反民主現象」 盧秀燕現身蔣萬安選前之夜喊：沉默不是沒有聲音
台北市長蔣萬安「光榮台北，團結向前」選前之夜今晚在凱道登場，蔣萬安競總主委、台中市長盧秀燕打頭陣致詞助選，針對一周前她拍的影片「沉默之聲」點閱破2百萬人次，她喊話「沉默不是沒有聲音」，不發言也不代表沒有意見，並帶頭喊話明天「去投票」。
盧秀燕指出，「沉默之聲」點閱破2百萬人次，為什麼一個影片討論沉默，卻引起社會上這麼大的共鳴和迴響？這是一個非常值得深思和關心的民主現象，或者說是反民主現象，沉默不是沒有聲音，不發言也不代表沒有意見。
她也說，「我們本身不表態，也不表示我們沒有態度」所以在這次的選舉當中，明天的選票可以呈現每一個人的人心，明天就要用選票證明民主的偉大。民主的偉大在於，「不管你的權力大小，不管你的聲音大小」只要你走進投票所，每一張選票都同樣的重要，都非常的可貴。
盧秀燕指出，今天大家為了蔣萬安聚集在這個地方，為的是什麼？為的是萬安贏、台北贏。盧秀燕也在現場帶頭喊話，台北就要蔣萬安、不要撕裂分化台灣、拒絕出征和霸凌、拒喝光電水、「我們受夠了，站出來」讓自己的聲音被聽見，民主社會人民才是老闆，希望民眾明天去投票。
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