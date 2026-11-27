民進黨台北市長候選人沈伯洋今天線上舉辦「市民之夜」，節目與晚間7時開始，開場不到10分鐘線上觀眾超過20萬人，而沈也設計直播地圖，地圖也亮起許多圈圈，沈昨天表示當人數亮起來，如同掀起繁星點點，看起來十分壯觀。

沈伯洋選前之夜「市民之夜」原先預定要在仁愛、逸仙路周邊舉辦，不過周二開始大範圍封路，導致民怨四起，最終沈決定取消舉辦，改成線上直播形式，今天晚間7時開場，線上直播人數不到10分鐘已超過20萬人，留言區留言更從未停下。

而開場也播放沈伯洋影片，由導演楊力州操刀、導演吳念真聲音演出及沈伯洋女兒小麻糬特別獻聲的最新影片《講下去，台北才會更好》，也邀請洋流設計師分享洋流創作理念。

而沈伯洋也喊話邀請鼓勵大家揪團，並發起直播派對現場地圖大家一起觀看，每成一團就會在地圖成為閃亮星星，期待讓台北佈滿星星，而截至目前約有逾300多個直播地點，超過5萬人一同觀看選前之夜直播，而地圖上也是佈滿好幾個大小白色圈圈，看起來十分壯觀。