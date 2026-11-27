距離投票倒數10多小時，台北市長蔣萬安今晚凱道的「選前之夜」，晚間七時登場前，凱道人潮已經蔓延到景福門，甚至人潮溢出到，快將景福門包圍著。蔣萬安競辦宣布，現場突破五萬人。有支持者說直呼「這是凱道藍營活動最多年輕人的一次」。

今晚的選前之夜，凱道從下午三時開始，就已經有支持者到現場等候，要幫蔣萬安加油，晚間五時剛下班，凱道人潮一波波湧入，到晚間六時，人潮已經擠爆凱道，晚間6點40分人潮更溢出到景福門。

今晚凱道的選前之夜，許多民眾悶太久，紛紛用自己的創意支持蔣萬安，有人帶來超級大國旗，在整個凱道攤開來，相當壯觀；還有支持者全身國旗衣，揮舞大國旗；更有人戴著插滿國旗的安全帽，大家高喊「蔣萬安凍蒜」。

選前之夜，蔣萬安的超大「安」旗幟也不斷揮舞，愈接近造勢，人潮愈來愈多。

今晚的蔣萬安「光榮台北，團結向前」勝選之夜，晚間6時開放入場、晚間7時正式開始，除了「禿子」還國瑜、「燕子」盧秀燕、「漢子」侯友宜三子再度合體展現大團結，國民黨前主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、蔣萬安後援會總會長吳碧珠、新北市長候選人李四川也都會現身力挺。