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選前之夜改線上直播！支持者傍晚聚集沈伯洋競總周邊店家應援
台北市長選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋在取消實體的選前之夜後，今晚7時改以線上方式進行，並製作地圖讓支持者可以找友善店家一起觀看直播。記者在傍晚5時30多分到沈伯洋競選總部周邊，已有不少支持者聚集到店家，老闆也說今天活動類似包場，會準備投影，一起收看。
距離沈伯洋競選總部最近的 「選前之夜 線上應援」店家、TUTUKAKI 司康小売所，在傍晚6時20多分時已有不少支持者到店家，支持者身上都有洋流相關的標誌，幾位好朋友一起點餐等待，等待晚間7時的直播。
由於該店家營業時間只到晚間7時，不過，老闆Jimmy表示，今天的活動有點像是包場的概念，畢竟都是好朋友一起來看線上的選前之夜。他也說，目前正在準備兩台投影機，屆時會一起投影收看。
其實在傍晚5時20多分時，支持者已聚集在北平東路的競總前，除了互換小物之外，也有拿著旗幟揮舞。不過，由於競總內部場地準備直播的關係，約在晚間6時10多分將鐵門下拉到一半，進行相關前置作業。
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