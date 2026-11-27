投票日前夕，台北市長蔣萬安選前之夜在凱道登場，支持者下午陸續湧入，人潮擠爆凱道，更湧出景福門。日前因街訪爆紅的「水庫阿姨」也現身搖滾區，她直呼不怕被出征，因為做對的事情，也喊話大家再努力一個晚上。

一開始因街訪拋出「投蔣萬安是因三擋中央翡翠是否設光電板公文」的「水庫阿姨」，今晚也來到選前之夜。她說，為了蔣萬安而來，現場氣勢很棒，來到搖滾區，相當興奮，「希望大家為了水，再努力一個晚上，多拉票，為了我們的水，我們真的要感激蔣萬安市長。」

水庫阿姨表示，「我不怕被出征，因為我做了一件對的事情。」很多人在路上認識她，自己都跟他們講水的重要性，他們也都可以接受。明天一定要去投票，早上人比較少，建議大家要分散，不要像之前到了下午4時後還在投票。

水庫阿姨直呼，「我相信蔣萬安市長絕對沒有問題，因為大家都很支持他。」蔣已經很辛苦，希望他今天晚上過後，休息、放鬆心情，明天一定當選。

當初帶里民去參觀翡翠水庫的信義區富台里長羅至佑提到，大家很關心「水庫阿姨」，就是怕她會被出征、被肉搜，但社區大家都知道她的重要性，所以每個人都在保護她。

現場有一名身穿粉紅色澎澎裙、掛著台北安可飄帶、手拿大國旗的「激動姐」高喊，「為了我們的翡翠水庫，這票要蓋給蔣萬安」，身為台北市民的黃小姐介紹裝扮是個人特色，每場都是這樣，今晚為了支持蔣萬安而來。另外，「市長獎女孩」Yakira現身搖滾區，默默相挺。