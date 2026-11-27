近日有流傳一批針對政壇人物的匿名貼文，社群平台X上出現以「藍色天空」為署名的匿名帳號，發布多篇影射政商與媒體人士性醜聞，近日將矛頭指向民進黨台北市長候選人沈伯洋，甚至稱沈未第一時間回應代表默認，沈競辦表示，沈伯洋從未參與，已進行提告，並將追責到底。

沈伯洋團隊在官網闢謠專區指出，近期社群軟體流傳藍色天空的相關內容，並表明沈伯洋參與其中，並進一步認為沈伯洋第一時間未對此事進行回應表示沈伯洋默認自己確有參與，團隊駁斥，強調沈從未參與。

沈伯洋團隊表示，該網站架設於海外，追查需要較多時間。經初步確認該網站所有內容皆為虛構，已將資訊提供給相關單位進行提告，並將追責到底。