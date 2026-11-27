九合一地方大選明天就要投票，台北市長蔣萬安今天晚間在凱道舉行選前之夜。蔣萬安競選總幹事羅智強今天表示，他得到資訊，今天晚上可能會有大奧步，競選辦公室的「反奧步小組」會徹夜留守。

羅智強表示，他得到資訊今天晚上對手可能會有大奧步，任何在選前之夜的突發狀況、重大訊息等都要保持警覺。台灣人已經被民進黨的奧步騙太多次，千萬不要再被騙了。

羅智強指出，今天晚上競選辦公室的「反奧步小組」會徹夜留守，防止任何奧步干擾選情。他也請所有支持者保持理性與自制，不要和對方陣營發生任何衝突，要做的只有一件事情，明天出來投票。

羅智強還羅列了1998年至2024年民進黨選前奧步，包括偽造緋聞錄音帶、319槍擊案疑點重重、偽造會選走路工等，他提醒大家「提高警覺、小心奧步，民進黨只有想不到，沒有做不到」。