民進黨台北市長候選人沈伯洋今天一整天進行掃街，傍晚抵達大安森林公園，現場支持者小水滴將公園周邊擠滿，揮舞飄帶、高舉手舉牌熱情應援，沈也不斷揮手致意，而面對藍委羅智強稱得知，晚上民進黨很可能有「大奧步呼籲保持警覺。沈表示，羅目的就是引起對立，呼籲支持者不要落入陷阱。

沈伯洋從上午展開掃街行程，沿途行經北市各行政區最終終點抵達大安森林公園，而實際觀察，沈所提靠6個站點，都塞滿群眾，沿途民眾揮舞飄帶、高舉手舉牌熱情應援，沈也不斷揮手致意，呼籲大家明日出門投票並提醒朋友「明天幾點出門投票？」

而沈伯洋上午喉嚨一度「燒聲」嚴重，不過歷經一天車掃後似乎有所好轉，沈表示，看到大家聲音就恢復了，溫暖真的可以治癒一切，甚至有一些路段的人潮比台北大洋流還多，雖然市民之夜沒有場地，但走到哪裡哪裡就是場地，真的特別感動，但重點還是希望將感動轉化成選票。

沈伯洋也說，昨天直播開始前3分鐘，才決定車掃路線，團隊利用直播1小時規畫出車掃流程，他一開始也很擔心六場不同演講內容，今天還能看到這麼多小水滴，一看到大家的臉就突然知道要說什麼，真的非常感動，也凸顯小水滴能動性非常強。

而今天與蔣萬安車隊人馬相與，沈伯洋表示，他不知道會遇到蔣就是彼此加油，但今天也遇到有人對他比倒讚、中指，但這就是民主社會很真實的聲音，不喜歡就表達不喜歡。而面對藍委羅智強預告「今晚會有很大奧步」，但他一直告訴他的支持者要溫暖、正向，但對方顯然不想，仍呼籲，絕對不要引起對立，如果有人要出奧步，目的就是引起對立，不會提醒大家，因此大家不要掉進這樣的陷阱。至於羅智強要做什麼，沈伯洋則回應，「他開心就好。」

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天一整天進行掃街，傍晚抵達大安森林公園，現場支持者小水滴將公園周邊擠滿，揮舞飄帶、高舉手舉牌熱情應援，沈也不斷揮手致意，而面對藍委羅智強稱得知，晚上民進黨很可能有「大奧步呼籲保持警覺。沈表示，羅目的就是引起對立，呼籲支持者不要落入陷阱。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天一整天進行掃街，傍晚抵達大安森林公園，現場支持者小水滴將公園周邊擠滿，揮舞飄帶、高舉手舉牌熱情應援，沈也不斷揮手致意，而面對藍委羅智強稱得知，晚上民進黨很可能有「大奧步呼籲保持警覺。沈表示，羅目的就是引起對立，呼籲支持者不要落入陷阱。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天一整天進行掃街，傍晚抵達大安森林公園，現場支持者小水滴將公園周邊擠滿，揮舞飄帶、高舉手舉牌熱情應援，沈也不斷揮手致意，而面對藍委羅智強稱得知，晚上民進黨很可能有「大奧步呼籲保持警覺。沈表示，羅目的就是引起對立，呼籲支持者不要落入陷阱。記者余承翰／攝影