距離投票倒數10多個小時，台北市長蔣萬安今晚凱道的「選前之夜」，晚間七時才登場，晚間六時凱道人潮已擠爆，晚間6點40分左右，人潮已經湧出到景福門。今天傍晚五時剛下班開始，凱道已陸續湧入一波波人潮，人潮從捷運台大醫院站出來，一路延伸到凱道，人潮不斷湧入，蔣萬安凍蒜聲不斷。

今晚凱道的選前之夜，許多民眾悶太久了，許多民眾穿上國旗裝，還有人帶來超級大國旗，在整個凱道攤開來，相當壯觀，還有支持者全身國旗衣，揮舞大國旗；更有人戴著插滿國旗的安全帽，大家高喊「蔣萬安凍蒜」。

選前之夜，蔣萬安的超大「安」旗幟也不斷揮舞，愈接近造勢，人潮愈來愈多。由於今天天氣不錯，凱道從下午三時開始，就已經陸續有民眾在凱道等候晚間的選前之夜，愈接近造勢晚會開始，人潮愈來愈多。

今晚的蔣萬安「光榮台北，團結向前」勝選之夜，晚間6時開放入場、晚間7時正式開始，除了禿子、燕子、漢子韓國瑜、盧秀燕、侯友宜三子再度合體展現大團結，國民黨前主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、蔣萬安後援會總會長吳碧珠、新北市長候選人李四川也都會現身力挺。

台北市長蔣萬安今晚凱道的「選前之夜」，晚間七時才登場，晚間六時凱道人潮已擠爆，從傍晚五時剛下班開始，凱道已陸續湧入一波波人潮，人潮從捷運台大醫院站出來，一路延伸到凱道，人潮不斷湧入，蔣萬安凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今晚凱道的「選前之夜」，晚間七時才登場，晚間六時凱道人潮已擠爆，從傍晚五時剛下班開始，凱道已陸續湧入一波波人潮，人潮從捷運台大醫院站出來，一路延伸到凱道，人潮不斷湧入，蔣萬安凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今晚凱道的「選前之夜」，晚間七時才登場，晚間六時凱道人潮已擠爆，從傍晚五時剛下班開始，凱道已陸續湧入一波波人潮，人潮從捷運台大醫院站出來，一路延伸到凱道，人潮不斷湧入，蔣萬安凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影