投票日前夕，台北市長蔣萬安今晚在凱道辦「光榮台北‧團結向前」選前之夜。許多支持者下午陸續到場卡位，就是希望坐在搖滾區，近距離看見蔣萬安，有人自製國旗安全帽，也有人把蔣應援小物裝點在身上，相當吸睛。「市長獎女孩」Yakira也現身，默默相挺。

20幾歲市民廖小姐全身行頭滿滿蔣萬安應援小物，她介紹手上戴著台灣安可的手環、綁著粉紅色和粉藍色的飄帶，上衣和隨身包都掛有蔣的旗子，小包的背帶則有蔣萬安髮夾。

她說，「今天選前之夜，一定要來支持5號蔣萬安。」中山區麥小姐、劉小姐是40幾年朋友，下午1點多到場，就可以坐在搖滾區看蔣萬安本人，「之前看過，今天可以更近」，也有信心蔣一定會當選。家住民生社區的2位市民下午3點多到，就是因為「想要提前卡位」，也想對蔣萬安喊話「辛苦了」。

家住中山區的50幾歲陸姓姊妹同樣也是3點多到，「我們想要坐前面一點。」她們談及選情，一點都不擔心蔣萬安，蔣10月26日之前還在準備總質詢，根本沒時間告訴大家政見，也因對方一直造謠，他只能忙著闢謠，10月26日競總成立後就開始把自己的政見說清楚、講明白，「我們是從很年輕就支持國民黨。」

萬華區60幾歲洪先生自製插滿國旗的安全帽，下午近5時抵達現場，手拿2支國旗，也介紹這頂是為了前總統陳水扁做的，後來自己知道他會出事情，就馬上跳槽了。「下架民進黨，我從馬英九選第一任市長就挺馬英九了，我挺國民黨、蔣萬安。」

大安區43歲楊先生是民眾黨員，他原本打定主意要來，就是想要支持蔣萬安，一方面是表態支持蔣萬安的支持者比較少，再者是Threads和Instagram太多民進黨支持者，要稍微平衡一下。平時和朋友互動時，他會表態立場，「大家還是朋友，明天選完了，日子也是要過、班也是要上，選舉是一時的，大家都為台北、台灣好。」

楊先生說，柯文哲講出來的事情，大部分都有做到，而蔣萬安4年做得不差，有些部分是承接柯文哲政績在做，蔣的確有走出不一樣的國民黨路線，在台北市有不一樣的感覺，所以才會想要支持蔣。

他直言，「前主席有交代，有白投白，沒白投藍」，民眾黨支持者有自己的想法，但大家還是比較會以柯文哲為指標，畢竟他是創黨主席。

台北市民麥小姐、劉小姐是40幾年朋友，下午1點多到場，為了坐在搖滾區，近距離看到蔣萬安。記者林佳彣／攝影