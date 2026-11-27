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影／沈伯洋全市大車掃最終站 支持者站滿大安森林公園路邊
選前倒數最後一天，民進黨台北市長候選人沈伯洋進行全市大車掃，許多支持者在他車掃的最終站大安森林公園迎接他，當沈伯洋到達時，支持者不斷地高喊「我們的市長沈伯洋」，他也拜託大家明天一定要出門投票。
沈伯洋表示，今天的車掃其實規畫的很緊急，原本昨晚有點緊張，在六個地方停下來就代表要有六場演講，但今天只要看到大家問題就解決了，看到這麼多的人真的很感動，只要看到大家的臉就知道要講什麼了。
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