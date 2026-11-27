距離投票倒數10多個小時，台北市長蔣萬安今晚凱道的「選前之夜」晚間七時才登場，晚間五時多剛值下班時間，凱道已陸續湧入一波波人潮，民眾搭乘捷運從台大醫院站出來，人潮一路延伸到凱道，人潮不斷湧入，蔣萬安凍蒜聲不斷。

今天天氣還不錯，凱道從下午三時開始就陸續有民眾在凱道等候晚間的選前之夜，舞台彩排台北安可等歌曲，下午開始台下支持者也不斷揮舞旗幟跟著唱。

今晚的選前之夜，蔣萬安的支持者用自己的方式表達支持，有民眾全身穿著國旗衣，揮舞大國旗；更有人戴著插滿國旗的安全帽，還有愛心氣球，大家高喊蔣萬安凍蒜；蔣萬安的超大「安」旗幟也不斷揮舞，愈接近造勢，人潮愈來愈多。

今晚的蔣萬安「光榮台北，團結向前」勝選之夜，晚間6時開放入場、晚間7時正式開始，除了禿子、燕子、漢子韓國瑜、盧秀燕、侯友宜三子再度合體展現大團結，國民黨前主席朱立倫、

台北市前市長郝龍斌、蔣萬安後援會總會長吳碧珠、新北市長候選人李四川也都會現身力挺。