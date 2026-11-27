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網傳貼文稱藍營支持者揚言攻擊沈伯洋 蔣萬安競辦譴責：已報警
有網友發文指出，藍營支持者在社群群組發布訊息，揚言攻擊民進黨台北市長候選人沈伯洋。台北市長蔣萬安競選辦公室表示，已報警處理，嚴正譴責任何暴力、威脅與煽動暴力的言論。
九合一大選前夕，有網友在社群平台Threads貼出截圖指出，有藍營支持者在LINE群組發布訊息，內容提到「請人去攻擊他，只要掛掉，就宣布當選無效」等語。
蔣萬安競選辦公室透過媒體群組表示，針對網路流傳一則疑似煽動他人攻擊候選人的群組訊息，競辦已報警，請警方儘速查明訊息來源及發言者身分。
蔣萬安競辦指出，嚴正譴責任何暴力、威脅與煽動暴力的言論，任何人都不應因政治立場不同，而受到恐嚇或威脅，候選人與市民的安全都應受到保障。
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