九合一大選明天登場，前總統陳水扁今天在社群平台分享與民進黨台北市長候選人沈伯洋的通話合照，還寫下「恭喜沈伯洋市長」。沈伯洋受訪表示，十分感謝阿扁一路以來的支持，不僅偶爾在外碰面時會獲得鼓勵，平時也經常收到對方透過LINE傳來的關心訊息。

陳水扁在社群平台threads發文，秀出與沈伯洋通話的照片，並賀「恭喜沈伯洋市長」；他在另外一則貼文放上一則影片，陳水扁親自獻聲，重唱詩人路寒袖1994年為時任台北市長候選人陳水扁所做的「春天的花蕊」競選主題曲。

沈伯洋指出，自己與陳水扁平時就有聯繫，非常謝謝陳水扁在參選一路上時常傳LINE給他，尤其對手這一個月以來大量抹黑、抹黃，陳水扁也非常清楚他的心情，因此一直給予鼓勵，而他也會帶著這些鼓勵前進。