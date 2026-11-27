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選前全市大車掃！洋流支持者擠滿南港展覽館 沈伯洋沿途拜票
九合一選舉投票前最後一天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天展開全市大車掃，下午2點多抵達南港展覽館站。現場湧入大批「小水滴」支持者，把南港展覽館外圍人行道擠得水洩不通。有人揮舞「洋流」旗幟、高舉海報與標語，也有支持者準備數字「3」的大型氣球，熱情表達對沈伯洋的支持與喜愛。
沈伯洋陣營今年決定不舉辦選前之夜，改成全市大車掃，今天上午9時30分從競選總部出發，沿途共安排6個站點，終點站設在大安森林公園站3號出口外。沈伯洋全程不下車，每到一站就在車上發表約15分鐘談話，向沿途民眾拜票，爭取最後的支持。
至於原本的選前之夜，則改成晚間直播。競總表示，直播進行時總部鐵門將拉下，不對外開放。另外，競總前的北平東路今天已經封閉，工作人員正在搭設舞台、架設影音設備，為明天的開票之夜做準備。
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