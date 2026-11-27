首都之戰激烈，台北市長蔣萬安今展開全市大車掃，上午來到立委時期選區，行經民生社區延壽街時，大批支持者拿著國旗、安可旗幟湧上高喊凍蒜。有人遞信、有人上前握手，爭相跟蔣萬安握手，蔣高喊「萬安回家了，拜託大家，就差大家的這一票」，在旁的國民黨立委徐巧芯看到許多老朋友們，從家裡跑出來幫蔣萬安加油，激動吶喊，忍不住頻頻拭淚，更對著支持者說「我記得你」。

有網友見到這一幕，在Threads上發文直呼「天啊，我松山區好棒棒！大家都好熱情，徐巧芯委員是不是還哭了」。

徐巧芯也回覆，「很感動！這是我當議員時候的選區（我的起點），也是蔣萬安市長當立委時候的選區（他的起點），都是老朋友很久不見，從家裡跑出來加油」。

徐巧芯也說，很多支持者都是以前爬樓梯拜票認識，都叫得出名字，都是社區裡的人，跑出來加油讓他們都很感動。

台北市長蔣萬安今車掃行經延壽街，大批支持者湧上高喊凍蒜。圖／取自蔣萬安Youtube頻道