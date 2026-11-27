民進黨台北市長候選人沈伯洋最後一天在全台北市大車掃，並快閃6個點宣講，而每個點也分為6個主題，包含「快樂」、「自由」、「真實」、「美好」、「勇氣」、「溫暖」。不過早上才說選前之夜場地問題已經翻頁了，沈街講時仍大酸對手惡搞、造謠，諷刺「0.3秒可以搶下北平東路，但女童安置卻要240幾天」獲得現場支持者共鳴。

沈伯洋今天從競選總部出發，先後抵達萬華龍山寺、士林北藝中心、中山林森公園、南港展覽館、國父紀念館、大安森林公園進行肥皂箱短講，而對手台北市長蔣萬安今天也全台大車掃，兩人也在大同大學周邊隔著馬路交會，蔣也喊話一起加油，沈也揮手回應，「謝謝」隨後繼續與支持者互動。

沈伯洋在士林北投車掃停在北藝中心演講，沈伯洋在提場地問題，痛批遭對手惡搞「你看零點幾秒搶下來北平東路嘛，對不對？這對我們來講，我們就是沒有辦法在那邊做舉辦」，一路以來面對這些惡搞、造謠沒有停過，他個人沒有哭泣也沒有憤怒，因為真正讓他憤怒的是對手惡搞台北市民。

沈伯洋說，1999找不到負責人、房子倒下來過了3年發現當時施工圖被灌在泥漿裡面、小孩送到幼兒園結果被虐待，諷刺「0.3秒他可以搶下北平東路，但一個女童安置，他可以安置240幾天」就是現在市政府，雖然沒給予市民溫暖，但他與支持者在這一個選戰呈現的，一直都非常正向、溫暖。

沈伯洋說，這幾天發生這樣的事情，看到很多人舉著牌子，有人也「不用選前之夜，只要勝選之夜」、「果實必將豐碩」、「我要爆炸頭」，走到最後一里路，一直以來都是大家給他溫暖，「你們根本就是溫暖恐怖分子」作為市政府的責任，要做的事情，是要讓有更多場所把溫暖傳遞出去，呼籲支持者要把懷抱溫暖希望換作選票，不要放棄光亮就會照耀著洋流號，往正確的方向前進。