民進黨台北市長候選人沈伯洋創辦台灣民主實驗室（Doublethink Lab）並曾擔任該會理事長，台灣民主實驗室近期被揭露收取「金融大鱷」索羅斯（George Soros）所創開放社會基金會的資助。國民黨立委翁曉玲今呼籲，檢調立即調查沈伯洋境外勢力代理人疑雲案。

翁曉玲表示，沈伯洋說因為「實力」很好，所以接了很多外國研究計畫。國內沒有幾個學者是有像沈這樣為外國政府和境外勢力組織服務，為其效力的實力。

翁曉玲指出，在台北大學犯罪研究所官網頁面上，沈伯洋並沒有列出曾作過的國內外研究計劃的紀錄。這些年，沈以台灣民主實驗室或「黑熊學院」等組織名義，接了那些計畫？受到多少境外資金補助？其計畫課題和實際成果為何？均應該要開誠佈公告訴社會大眾，受社會檢視，而不是被媒體或民眾揭露了，才被動承認。

翁曉玲表示，從現在媒體披露沈伯洋獲得的境外資助，大約有索羅斯基金會（135萬美元）、 美國國務院（約53.2萬美元）、 美國開放技術基金會（10萬美元）、 英國外交部（約6.8萬英磅）、德國外交部（4萬歐元）、歐盟（50萬歐元）等近8800萬台幣的經費。合理懷疑，沈所收到的境外資助絕對不止於此。

翁曉玲說，沈伯洋不像是一般普通的學者，安分的在國內學術圈作研究，而是長期搞社會運動、認知作戰、培訓民防軍，本來就是台灣社會極具爭議之人。沈是現任立委，又坐鎮在立法院外交及國防委員會，掌握國防、外交機密資訊，沈與外國政府和境外勢力之間的綿密關係，自然應受到高度的監督與檢視。

翁曉玲援引「國家安全法」第2條規定，質疑沈伯洋主持的台灣民主實驗室和黑熊學院，有無受到外國政府、勢力團體的指示，是否涉及國安法第2條的禁止規定， 會是境外勢力的代理人或是在地協力者？籲司法檢調單位應該立刻立案調查，「選舉是一時，國安是永久」，沈伯洋「境外勢力代理人疑雲案」應該徹底調查清楚，不容存有模糊空間，國安不能碰到民進黨就止步。