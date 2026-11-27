民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂在市府議會周邊舉辦選前之夜，最終因交通問題無法解決取消，改由線上舉辦，不過由於位於沈競總前北平東路前兩天路權都被借走，也來不及搭舞台舉辦，引發藍綠熱戰。沈今天說事情已經翻頁了，一直強調正面選舉，但對手顯然不想，一直大量抹黑抹紅抹黃，「連場地都可以做成這樣」。

沈伯洋表示，為何選擇這個地點包含配套措施，都是跟市府討論出來方案，但實施後發現不可行所以緊急喊卡，整件事情就翻頁了，競總原是最單純的地方，25、26日完全沒有人要在這裡辦活動，「到底是誰借的？」現在換了另一種創新的方式，台北是首都，就應該是一個創新的城市。

面對前總統陳水扁鼓勵他別氣餒，沈伯洋表示，陳蠻常傳line給他，沈說一直強調正面選舉，但這一個月他面臨大量抹黑抹紅抹黃，顯然對手沒有想要如此，「連場地都可以做成這樣」幾位前輩都知道現在的心情，一直給予鼓勵，希望城市能變得更好，基泰、虐童、營養午餐、路樹等議題都能妥善處理，「這四年施政就是那麼誇張，站出來就是希望能夠改變」。

媒體關心，沈伯洋社群昨釋出導演楊力州操刀、導演吳念真聲音演出及女兒小麻糬特別獻聲的影片「講下去，台北才會更好」，今早則發布「最後一次自我介紹」最新影片。沈伯洋表示，原規畫五支影片，以微電影方式串聯對台北的想望，並穿插不同市民的故事，將「市民主義」建構在舞台上，因應活動取消而在這幾天分別釋出，接下來三支則會在晚間直播時播放，但最喜歡的還是第一支影片「心酸畫面」。

沈伯洋分享，在小麻糬錄音時，他並不知道會用在影片中，因此聽到時非常感動，加上最近回家都已是深夜11點、12點，沒能和女兒互動，直到今早小麻糬上學前，才聊到市民之夜實體活動取消，讓期待到現場的小麻糬大哭，他只好安慰十幾分鐘，告訴小麻糬沒關係還會有線上直播。