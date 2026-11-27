年底選戰倒數不到一天最後衝刺，台北市長蔣萬安把握最後不到24小時大車隊，蔣萬安車隊中午左右車掃到中山北路時，巧遇對手沈伯洋的車隊也反方向經過，蔣萬安不僅相當有風度地揮手，也拿出麥克風高喊「對面的沈委員團隊，加油加油！」「一起加油，加油！我們一起加油，五號蔣萬安，祝福大家選舉順利！」

沈伯洋團隊的工作人員則是持續用麥克風高喊「支持三號沈伯洋」。

蔣萬安今天最後大車掃，從競選總部南京東路出發，終點為北投磺路，由於今天蔣車掃範圍相當大，蔣車隊加快速度，但絲毫不減民眾熱情，許多開車民眾搖下車窗比「五」，許多路口更是支持者擠爆，國旗、蔣萬安競選旗幟飄揚畫面相當壯觀。

沿途許多民眾看到蔣車隊停等下來，小跑步衝到前面就是要親自跟蔣萬安握手說支持；大安森林公園還有運動的民眾看到蔣萬安，隔著公園喬木跳起來高喊「蔣萬安加油」，蔣也墊起腳尖給予滿滿回應。

「萬安回來了，萬安來跟大家問候，萬安回來建安新城！需要你們的一票！」特別是蔣萬安今天車掃到本命區北松山的民生社區一帶，民眾更是熱情，車隊速度也慢了下來，支持者的手多到蔣萬安來不及擊掌，蔣萬安也高喊，「謝謝健安新城好朋友，鄉親好朋友，萬安回來了，萬安來跟大家問候！」

今天的車掃，上午九時開始，沿路蔣萬安感受到民眾滿滿熱情，許多民眾在街頭喊破喉嚨「市長加油！」表達支持，也有不少支持者在競總現場力挺，並且送上親筆寫的「高票當選」紅榜祝福，更有支持者送蔣萬安熱食補充體力；還有民眾當場遞給蔣萬安卡片祝福，蔣萬安一拿到馬上看，並且給予「我會加油」的握拳回應。

沿途許多民眾看到蔣車隊停等下來，小跑步衝到前面就是要親自跟蔣萬安握手說支持；大安森林公園還有運動的民眾看到蔣萬安，隔著公園喬木跳起來高喊「蔣萬安加油」，蔣也墊起腳尖給予滿滿回應。截自供訊直播

「萬安回來了，萬安來跟大家問候，萬安回來健安新城！需要你們的一票！」特別是蔣萬安今天車掃到本命區北松山的民生社區一帶，民眾更是熱情，車隊速度也慢了下來，支持者的手多到蔣萬安來不及擊掌，蔣萬安也高喊，「謝謝健安新城好朋友，鄉親好朋友，萬安回來了，萬安來跟大家問候！」截自供訊直播

「萬安回來了，萬安來跟大家問候，萬安回來健安新城！需要你們的一票！」特別是蔣萬安今天車掃到本命區北松山的民生社區一帶，民眾更是熱情，車隊速度也慢了下來，支持者的手多到蔣萬安來不及擊掌，蔣萬安也高喊，「謝謝健安新城好朋友，鄉親好朋友，萬安回來了，萬安來跟大家問候！」截自供訊直播

蔣萬安今天最後大車掃，從競選總部南京東路出發，終點為北投磺路，由於今天蔣車掃範圍相當大，蔣車隊加快速度，但絲毫不減民眾熱情，許多開車民眾搖下車窗比「五」。截自供訊直播

沿途許多民眾看到蔣車隊停等下來，小跑步衝到前面就是要親自跟蔣萬安握手說支持；大安森林公園還有運動的民眾看到蔣萬安，隔著公園喬木跳起來高喊「蔣萬安加油」，蔣也墊起腳尖給予滿滿回應。截自供訊直播

蔣萬安車隊中午左右車掃到中山北路時，巧遇對手沈伯洋的車隊也反方向經過，蔣萬安不僅相當有風度地揮手，也拿出麥克風高喊「對面的沈委員團隊，加油加油！」「一起加油，加油！我們一起加油，五號蔣萬安，祝福大家選舉順利！」截自供訊直播

蔣萬安今天最後大車掃，從競選總部南京東路出發，終點為北投磺路，由於今天蔣車掃範圍相當大，蔣車隊加快速度，但絲毫不減民眾熱情，許多開車民眾搖下車窗比「五」，許多路口更是支持者擠爆，國旗、蔣萬安競選旗幟飄揚畫面相當壯觀。截自供訊直播