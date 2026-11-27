民進黨台北市長候選人沈伯洋今早10時許展開「出來投，一定贏！」全市大車掃，首戰先到艋舺龍山寺，現場支持者在9時許就先卡位。由於明天就是投票日，沈伯洋到場後馬上教起支持者問候的魔法句子「你明天幾點要出門投票」。他說，這是打給本來就答應你要投票的朋友，這是有科學根據的，但他笑說，「這是要打給要投我的喔，不用打給對方的支持者。」這是勝利魔法。

支持者們在約莫9時30分左右開始聚在龍山寺廟前廣場等候，並將洋流標誌以各種方式穿戴在身上，飄帶綁在頭髮、背包上，甚至拿出大型洋流旗幟現身。有趣的是，洋流飄帶有各種花式，現場支持者們彼此交換沒有的飄帶之外，有時還會直接大方地送給對方直呼「有緣」，同時也互相看車掃直播，互相提醒車隊行經到哪裡。

約莫10時20多分，民進黨台北市黨部主委、立法委員吳沛憶及中正萬華四位議員候選人到場時，支持者此起彼落喊口號，不少人也嘗試喊口號帶動氣氛，「出來投一定贏」。

沈伯洋車隊約莫在10時30多分抵達廟前，由於沈伯洋近期車掃，導致聲音沙啞，加上麥克風與音響相隔幾輛車的關係，技術性稍微調整下，也讓支持者擠向前搶拍並聽更清楚演講內容。

沈伯洋準備好麥克風後，先向龍山寺主祀的觀音合掌拜拜，他說，祈求神明庇佑台北市；而龍山寺一直都是台灣民主重要地位，在1986年還在戒嚴時，當時追求民主的前輩們在這聚集要求公開解除戒嚴，也是俗稱的「519 綠色行動」，所以來到龍山寺演講的主題就是自由。

他說，當時自由時代週刊總編輯鄭南榕也是在這裡，表達出要意見、講話自由，但言論的自由是需要有場所，才能有自由表達的權利，本來他們有地方可以表達意見，但現在沒有了，這不是一件正常的事情，所謂自由是在台北每個地方都能表達意見，「昨天告訴大家，搶不到凱道、北平東路，但我走到哪裡，哪裡就是場所，台北台灣人的自由不會被抹煞、打壓。」

沈伯洋說，自由是有選擇的，可以自由選擇各種道路，如果今天選擇上被受限，就不是自由，像是小孩送到學校但營養午餐不健康，告訴大家不是自由，今天樹被砍掉不是自由。

他也說，最近很多負面、假資訊出現，這些負面選舉是要移轉注意力，是這四年來剝奪台北自由的現況、市政出問題的注意力，所以不需要攪和在負面選舉，要用溫暖正向。

民進黨台北市長候選人沈伯洋車隊到場，支持者們擠上前搶拍。記者邱書昱／攝影