尋求連任的台北市長蔣萬安今晚將在凱達格蘭大道舉辦「光榮台北．團結向前」選前之夜，凱道自昨晚10時起實施全線交通管制，預計至明天上午8時撤場完後才恢復通行。有親綠媒體指，今天上午通勤尖峰時段凱道圓環「交通大打結、塞爆周邊道路」，北市警方稍早發新聞稿澄清，上午僅接獲1件110壅塞報案，經員警現場調節疏導，即恢復正常通行。

處理凱道的北市警中正一分局指出，因應凱道集會活動與全日交通維護部署，警方針對今日上午尖峰時段車流狀況，已提前於凱道周邊的中山南路、公園路及貴陽街等重要路段，派遣10名警力、2名義交在場加強疏導，並同步聯繫警察廣播電台及台北市交控中心發布即時路況、引導用路人改道行駛。

警方統計，今天上午整個通勤時段僅於7時40分接獲1件110報案，反應中山南路、貴陽路口壅塞，經執勤員警調節車流並加強指揮疏導，即恢復正常通行。

此外，為因應今晚造勢活動可能湧現的人潮與車流，警方已規劃35名警力、3名義交，針對集會現場、擴大管制路段，以及中山南路與忠孝東路口、愛國東路口、仁愛路與林森南路口等周邊重要節點加強疏導。

中正一分局也提醒，管制期間計有22條公車路線配合改道，請用路人注意路況訊息提前改道並遵守現場員警與義交指揮；建議參加活動或行經該區域之民眾，多加利用捷運（如台大醫院站、中正紀念堂站）前往活動現場。

有親綠媒體指，今天上午通勤尖峰時段凱道圓環「交通大打結、塞爆周邊道路」，北市警方稍早發新聞稿澄清，上午僅接獲1件110壅塞報案，經員警現場調節疏導，即恢復正常通行。記者翁至成／翻攝

有親綠媒體指，今天上午通勤尖峰時段凱道圓環「交通大打結、塞爆周邊道路」，北市警方稍早發新聞稿澄清，上午僅接獲1件110壅塞報案，經員警現場調節疏導，即恢復正常通行。記者翁至成／翻攝

有親綠媒體指，今天上午通勤尖峰時段凱道圓環「交通大打結、塞爆周邊道路」，北市警方稍早發新聞稿澄清，上午僅接獲1件110壅塞報案，經員警現場調節疏導，即恢復正常通行。記者翁至成／翻攝

有親綠媒體指，今天上午通勤尖峰時段凱道圓環「交通大打結、塞爆周邊道路」，北市警方稍早發新聞稿澄清，上午僅接獲1件110壅塞報案，經員警現場調節疏導，即恢復正常通行。記者翁至成／翻攝