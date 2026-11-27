民進黨台北市長候選人沈伯洋選前之夜封路4天惹民怨，緊急取消，改線上直播。北市警局指出，活動規畫之初即已明確告知交通衝擊，說明仁愛路為北市重要交通樞紐，過往未曾有其他大型集會造勢活動於該路段舉行，預期將對周邊交通及居民生活造成嚴重衝擊。

市警局指出，主辦單位於10月29日提出規畫在仁愛路等路段舉辦集會活動，於11月2日依集會遊行法提出申請。信義分局經依法審查，認無該法第11條所列不予許可事由，基於保障人民集會自由，依法核予許可。

市警局也指出，依法保障集會自由、市府活動自我約束，勿將依法行政的公務員捲入政治攻防。

針對外界質疑仁愛路集會遊行路權審查標準，北市府表示，藝文活動與集會遊行適用不同法規，兩者的法律性質、審查程序及主管機關權責均有差異，不宜混為一談，更不應將公務員依法行政曲解為政治算計。

市警局表示，警察機關基於憲法保障人民集會結社及言論自由，依法審查集會遊行申請，並就交通秩序、公共安全等事項進行必要評估及採取相關措施，不能僅憑主觀認定拒絕申請，更不能因申請人的政治立場而有差別待遇。

市府指出，白晝之夜是市府自己主辦的藝文活動，市府基於降低交通衝擊、維護居民生活品質，主動提高標準、自我約束，正是負責任的態度。但市府對自己主辦活動的自我要求，與警察機關依法保障人民行使憲法賦予的集會自由，是兩件截然不同的事，不能直接類比。

警察局強調，依法許可集會遊行，不代表主辦單位無須承擔場地選擇、活動規畫及降低周邊影響的責任。警方依法審查、執行交通疏導及維護公共安全，主辦單位亦應善盡活動管理責任，雙方各有權責。

北市府也反問，倘若當初警察局不予許可仁愛路的集會申請，是否又會被操作成打壓民主、行政不中立，甚至刻意阻擋特定候選人舉辦活動？請外界勿抹煞第一線員警及公務員連日維護交通秩序、公共安全的辛勞。