選戰倒數一天，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋今天都展開大車掃衝刺，沈伯洋選前之夜採直播進行，昨天更先與前總統蔡英文合體直播，線上一度吸引27萬人同時觀看，沈表示，蔡號召力不言而喻，他也透露今天晚上直播將有更多驚喜，呼籲大家聚一起看直播。

沈伯洋昨天先與前總統蔡英文直播，線上觀看人數一度拉到27萬人，沈伯洋也讚嘆自己直播最多就是十萬，蔡號召力不言而喻，但畢竟這是全台灣在看，要化作台北的選票還是要催票、固票、拉票，最後一天時間希望，民眾可以打電話給答應要投票的朋友，提醒明天出來投票。

而今天選前之夜改在線上直播舉辦，更號召小水滴聚集看直播，昨天公布後網站更有超過300多個店家響應，沈伯洋表示，一直以來都是希望大家有多一點互動，即便沒有選前之夜，晚上直播時也可以三五好友約在一起，才臨時想一個企劃，大家看到地圖，有哪些店家、服務處可以直播，聚在一起看，讓市民之夜遍布整個台北，而網站地圖每一個白色點就像小星星，希望締造不同的選舉文化。

至於今天晚上是否有特別來賓或橋段，沈伯洋表示，容他賣個關子，但有很多驚喜，包含會出現的人等，不到最後一刻都猜不到誰來，大家可以期待一下，直播地點應該就會在競選總部。

不過傳出由於選前之夜實體活動取消，傳出綠營小雞憂心無法動員只能各自為政跑行程，影響投票率，沈伯洋說，車掃六個定點集結都會跟議員候選人一起，晚上就是留給大家的驚喜。