選戰倒數一天，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋今天都展開大車掃衝刺，沈更將在每個選區與議員合體舉辦快閃肥皂箱活動，今天競總一大早就排滿了支持者，全都來為沈加油打氣，而連日掃街也讓沈「燒聲」，一度沒辦法講話，沈也表示有吃舒緩但看來效果有限，可能後續想辦法吃緊急的藥。

沈伯洋今天上午展開大車掃，上午從競選總部出發並停靠6個點，包含萬華龍山寺、士林北藝中心、南港展覽館、國父紀念館、大安森林公園快閃短講，今天上午9時沈競總外就聚集大批支持者人龍蔓延數十公尺，看到沈抵達競總後大聲尖叫高喊「我們的市長沈伯洋」，沈也熱情回應支持者，在車隊出發後，支持者未馬上散去，全數轉戰排隊進入競總，場面熱鬧。

沈伯洋今天最後衝刺，從早上開始做全台北市大車掃，今天從競總出發前接受媒體聯訪，不過由於這周從周二開始不斷車掃，沈聲音已經沙啞，面對提問回答一度發不出聲音，喝完水後清嗓一陣子才比較講得出話。

沈表示，昨天士林、北投民眾相當熱情，喊到喉嚨啞掉，雖有吃舒緩的但看起來效果不太好，晚點可能再想辦法吃緊急的藥。

而被問到昨晚前總統蔡英文直播，是不是有給他衝刺建議，沈伯洋說，昨天最後一刻都在想要用徒步、腳踏車還是車掃的形式，很多方案討論，直播前蔡也有給出一些建議，最終拍板用肥皂箱方式，但把洋流號變成肥皂箱，也怕影響交通，所以比較早開始跟結束，路段也單純，就是幾個主要幹道、六個不同集結點，每個點大概停留15分鐘。