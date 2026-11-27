選戰倒數不到24小時，前總統蔡英文昨與民進黨沈伯洋直播，蔡向10歲的沈伯洋說，不要弄丟了那個看到不公平的事，忍不住要站出來替別人說話的小男生。台北市長蔣萬安今被問到此事，蔣反問蔡， 民進黨不管有什麼樣理想，都已執政十年，居住正義有做到嗎？社會安全網有做到嗎？國防自主有做到嗎？非核家園還做得下去嗎？

蔣萬安也提醒，明天除了地方選舉，其實還有一張公投票，廢除非核家園。所以，為了台灣未來的用電需求，還有供電穩定以及安全，請大家記得去投公投票。

蔡英文昨天與沈伯洋的直播，湧入27萬人在線觀看，節目尾聲的特別橋段，兩人對年幼的對方說一段話，但講的時候都戴上耳機不能聽，蔡英文則是向10歲的沈伯洋說「不要忘記那個看到不公平的事情的時候，就忍不住要站出來替別人說話的那個小男生，不要把他弄丟了」，

蔣萬安今天大車掃前被問及蔡英文這段話的看法，蔣說， 民進黨都已經執政十年，居住正義有做到嗎？社會安全網有做到嗎？國防自主有做到嗎？非核家園還做得下去嗎？居住正義有做到嗎？社會安全網有做到嗎？國防自主有做到嗎？非核家園還做得下去嗎？