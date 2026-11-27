選戰最後倒數1天，台北市長選戰路權攻防，台北市長蔣萬安今被問到，昨釋出善意願讓出市府路路權，但沈伯洋似乎不領情，還持續營造「被打壓」，遭外界解讀疑「認知作戰」模糊索羅斯等質疑焦點？蔣今受訪說，他相信沈陣營沒有在轉移焦點，至於索羅斯等議題，還是必須要由沈委員自己親自對外說明清楚。

對於沈伯洋取消實體市民之夜，醫師沈政男昨天一早在臉書質疑，「洋流」一早就發動認知作戰，稱「沈伯洋是所羅門王」，為顧及台北交通，寧願取消實體的市民之夜；他也建議蔣萬安陣營可說，「我幫你搭舞台，搭給你辦選前之夜！」

蔣萬安今天一早從競選總部出發最後大車掃，對於路權之爭，蔣萬安說，沈委員團隊也有說，在這一次路權借用上面沒有什麼問題，市府沒有做錯什麼，既然他都這樣說，也相信沈陣營沒有在轉移焦點。當然至於索羅斯的這個議題，還是必須要由沈委員自己親自對外說明清楚。

對於今年的選前之夜場地爭奪戰，媒體也問蔣，怎麼看有人提議未來候選人的競選總部前路權直接變成可使用的空間？另凱道可以改用抽籤？覺得是否可行？公務人員可減壓？蔣萬安說， 這個可以來研究，怎麼樣能夠兼具到公平性，還有集會自由的方式。