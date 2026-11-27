台北市長蔣萬安今晚將在凱道辦「光榮台北‧團結向前」選前之夜，「禿子、燕子、漢子」韓國瑜、盧秀燕、侯友宜再度合體展現大團結，競總總幹事羅智強也透露精心準備一個神祕「超級彩蛋」。蔣上午車掃前被問是否能先透露「彩蛋」？蔣仍賣關子說，當然不能，「我們看電影最怕的就是爆雷。」

至於選前之夜，黨主席鄭麗文沒有在選前之夜名單當中？蔣萬安上午表示，因為整個時間流程的關係，所以必須要做出些取捨。

選戰最後倒數1天，蔣萬安今天一早從競選總部出發大車掃，對於選戰最後一天的心情？蔣萬安說，這四年來，他和市府團隊、還有所有市民朋友共同努力，也完成了很多重要的市政建設，城市也不斷進步。他也利用選舉這段期間，跟市民朋友報告這四年來的努力，也希望再給他四年繼續為市民打拚。選舉過程難免競爭，也希望這一次的選舉，最後階段能夠一切的順利。

由於蔣萬安今天的車掃路線，因為行程關係有縮減，包括萬華、大同可能沒辦法經過，蔣萬安也被問到，會不會覺得有一點可惜？蔣萬安說，因時間關係，最後還是必須根據能夠經過最多地區的路線，來做規畫，必須做出一些取捨。

至於開票之夜規畫為何？蔣萬安說，都還在做整體評估，大概還有一點時間，確定相關的形式就會跟大家報告。

蔣萬安說，這段期間，確實很多民眾都表達對於接下來投開票的關心，所以他也呼籲所有好朋友，在開票的時候，也可以到你家裡附近的投開票所，來進行監票，其實這也是參與民主的一部分。