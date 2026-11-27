選戰最後倒數1天，台北市長選戰搶場地路權持續攻防，民進黨台北市長候選人沈伯洋25日深夜喊停選前市民之夜後，競選總部前北平東路25、26日路權誰借走，也引發議論。台北市長蔣萬安今明確表示，「我們看不到申請人，但是問了競選團隊姓林的同仁，都沒有去借。」

選前倒數不到24天，蔣萬安把握最後關鍵倒數，今天持續大車掃，不過對於沈伯洋競選總部前北平東路25、26日路權是誰借走？蔣今天再度被問到是誰借走北平東路路權？蔣今表示，「依照規定，我們不知道申請人是誰，但我已經說了，那我也問了競選團隊姓林的同事沒有去租借。」

媒體也追問蔣，2024年時，民眾黨本想要借民進黨中央前的北平東路作為選前之夜，但當時北市府以預防衝突為有理由回絕，但這次為什麼可以審畫通過？蔣萬安反問，「所以(這次)狀況一樣嗎？所以是民眾黨這次來租借這個場地嗎。」