選舉倒數一天，國民黨立委徐巧芯今接受節目專訪時呼籲11月28日民眾出門投票，她指出，立法院日前三讀通過普發兩萬元，民眾這一票關乎是否能夠普發兩萬元。以去年大罷免經驗為例，國民黨提出普發一萬元，民進黨本來說是違憲，大罷免輸掉後就變成「經濟紅利全民共享」了。

徐巧芯今接受「千秋萬事」節目專訪時表示，民眾手中的這一票很關鍵，某種程度來說，可以決定是否能夠普發現金兩萬元。過去大罷免的時候，國民黨提出普發現金一萬元，民進黨說是違憲，民進黨台北市長候選人沈伯洋說在窮台，說普發現金一萬元是為了要幫助中共。

徐巧芯指出，後來大罷免大失敗之後，原本認為違憲的事情就沒有違憲了，普發現金一萬元就能夠拿到了。所以在大罷免的時候，她都跟大家說，不同意罷免這一票，不只決定徐巧芯能不能繼續在立法院，也決定了普發現金一萬元能不能發。後來果然如當初所說的，大罷免失敗之後，普發一萬元就發了。

徐巧芯說，按照同樣的邏輯，2026年台北市的選舉，如果民進黨沒有贏的話，普發現金兩萬元，她認為是能夠發下去的。因為覆議與否是在選後才決定的，按照先前的邏輯，當民進黨一直在講普發現金、還稅於民是一種違憲的行為，選舉輸掉之後，會突然從違憲變成要跟全民共享這樣的經濟紅利。

徐巧芯舉例，沈伯洋這麼多錢去辦造勢，還稅於民兩萬元其實只是沈伯洋每天的舞台，隨便增加一個國安基金，本來五千萬要給外資提款，現在說要增加到一兆。很多人跟她說，本來覺得普發現金兩萬元會不會太多，後來看到今年的選舉造勢，覺得兩萬元還給民眾好了，這本來就是民眾繳的稅。