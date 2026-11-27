民進黨台北市長候選人沈伯洋曾獲索羅斯創辦的「開放社會基金會」經費資助，民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪今在社群平台發文表示，其目的、對價關係、用途，例如是否有用於選戰和罷免，這有境外資金介選疑慮，至少公益侵占、用人背信、甚至貪汙侵占，隨便一條比照柯文哲的標準，沈伯洋根本都不用再選了，就直接抓進去關了，要是司法公平的話。

陳佩琪指出，沈伯洋、民進黨新北市長候選人蘇巧慧和高雄市長候選人賴瑞隆目前資金收受疑慮，根本沒資格再參與選舉了。最近沈伯洋的舞台蓋蓋拆拆，還有一堆活動，加上買這麼多廣告的錢，用對付柯文哲的標準，就是抓去羈押關一年。查資金來龍去脈，不只貪汙，至少都有公益侵占罪和背信罪起跳，加上沈伯洋收受有爭議外國人的資金，這種在民進黨對付柯文哲的這些司法人眼中都該關到死的，請問沈還選什麼？

陳佩琪說，沈伯洋說「眾望」是政治獻金，跟沈一樣，所以要柯文哲也講清楚。想請問沈伯洋，「眾望」收受兩企業家950萬捐款，林俊言說是貪汙來搜索，「你說跟你一樣是政治獻金，那請問眾望做民眾黨智庫工作，為何是侵占、背信？」