前總統陳水扁於社群網站Threads上，發文為民進黨台北市長候選人沈伯洋緩頰，指「沈受到不少攻擊，最常被做文章的是人設，但人設不是固定的臉」。中廣前董事長趙少康回應，沈伯洋最大的問題是變，最後奉勸「阿扁啊，沈伯洋不是陳水扁，這條船不要上了」。

趙少康說，他的「好老朋友」陳水扁在Threads討論「關於人設」的時候，又點到他。陳水扁說：「沈伯洋受到不少攻擊，最常被拿來做文章的就是人設，好像政治人物不管遇到什麼事，都只能有同一種表情、同一種態度。但人設不是固定的一張臉。該嚴肅時嚴肅，面對市民也要有溫度。」而他給陳水扁的回應是：「江山易改，本性難移。」

趙少康表示，政治人物也是人，當然會有情緒的起伏變化，但「一路走來，始終如一」是基本原則，尤其是政治立場及主張，不可以變來變去，昨天一套、今天一套，那明天會變成怎樣？趙回：「就像你阿扁，就算94年選台北市長，打出快樂、希望，但是你的政治主張並沒有改變啊！」

趙少康指出，沈伯洋最大的問題就是變。照陳水扁的說法，即使沈伯洋的態度轉變是「因人設事」，選擇對待立院同僚跟選民要有不一樣的溫度，但沈一下要毒品除罪化，一下又否認曾經抱持這個立場，一下要斷了台北上海「雙城論壇」，一下又說應該考慮辦台北北京城市交流論壇。趙最後奉勸，「阿扁啊，沈伯洋不是陳水扁，這條船不要上了！」