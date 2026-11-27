九合一大選進入倒數階段，前民眾黨立委黃珊珊昨（26）日在臉書發文，以日常購物經驗比喻選舉，指出選票關係公共資源分配與政策方向，選民不應因政黨立場、意識形態或網路輿論，就輕易放棄獨立判斷，強調「挑水果都會挑，選人更要挑」。

黃珊珊指出，投票選出的不只是一個職位，更是未來掌握公共預算、制定法規及行使公權力的人。「買錯一件衣服可以不穿，吃到一家難吃的餐廳下次不去就好，但是選錯一個掌權的人，是沒有退貨鍵可以按的！」她認為，錯誤的政治決策可能需要耗費多年才能修正，浪費的預算來自全民納稅錢，制度造成的傷害，也不是換了執政者就能立即恢復，因此選舉不能只憑一時情緒或政黨認同做決定。

她也提到，政治與民眾生活密不可分，從道路安全、大眾運輸、孩子的教育，到年輕人就業、醫療資源及長者照顧，每一項都與政治決策有關。選民不應因為家人支持特定政黨，或受到單一新聞、網路影片及政治人物的言論影響，就直接替候選人貼上標籤，甚至將選票變成單純反對另一方的工具。

黃珊珊認為，選民投票前應多方了解候選人的言行與過往紀錄，檢視政見是否符合需求，以及面對不同意見時，能否理性溝通，而不是只會貼標籤、製造對立。即使支持某個政黨或候選人，也不代表可以免除監督責任，更不應因為討厭其他候選人，就忽略對支持對象的檢驗。

她也提醒，選民不必成為政策專家才有資格投票，但至少應多查閱原始資料、了解候選人過去的表現，不要只憑新聞標題、片段影片或政治口號做決定。每一位候選人都不可能完美，支持也不代表必須無條件認同，選票始終屬於選民自己。

黃珊珊最後強調，民主的價值不只是定期投票，更重要的是人民始終保有獨立思考與自由選擇的權利。投票時拉下布幕，選民不必受到任何人左右，可以依照自己的信念做出決定。她呼籲民眾珍惜手中的選票，選擇真正認同的人。