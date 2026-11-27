選戰倒數1天，台北市長選戰「搶場地路權」攻防爭議，民進黨台北市長候選人沈伯洋確定今晚選前之夜改為線上直播。2022年曾任黃珊珊競選團隊策略長的翟神翟本喬也在臉書貼文「凱道路權大揭密」，點出這次的路權爭議表示，「完全沒想到這一切都是你們吳思瑤率先立下的例子」、「知道你們都在打她的臉嗎？」

今年選戰的搶路權場地爭議，翟本喬在臉書貼文說，看到有人把這幾年的時序都查出來，「我想，是時候把真相說清楚了。」

翟說，2022年蔣萬安陣營和黃珊珊陣營，都是老老實實的比手速，大約20秒左右申請到。「只不過蔣萬安要凱道，黃珊珊要市府路，我們井水不犯河水，幾天下來相安無事。」至於「市府廣場」本來就是誰都不能借來辦政治活動的。而陳時中取巧在黃金周請紙風車辦了一場活動，把民進黨的候選人都帶去遊街。

翟說，最後到搶選前之夜那一天，凱道忽然在0.5秒內被搶走，擺明了就是用程式搶的。我們（黃珊珊）團隊面面相覷，想說：這是可以的嗎？到了早上吳思瑤出來炫耀，得了便宜還賣乖，說「我們就是手速快一點點、運氣好一點點，下次你們請早，不要沒有運動家精神…」，「用程式搶票是吳思瑤先做的。」

「搶下來不用也是吳思瑤先做的」。翟說，他現在才知道，2022年民進黨也有在守自己家門口，然後凱道搶下來不用，純粹就是破壞國民黨的規畫。翟也提到，對了，那年側翼還在陳宥丞競總門口辦活動。「在別人總部前辦活動也是綠營先做的。」

翟本喬表示，到了2024年，吳思瑤繼續這樣搞。他先查過刑法妨害電腦使用罪，問過當檢察官的朋友，得到的答案是這樣不會成立犯罪。那... I'll beat you at your own game.（用你的魔法打敗你）

翟也提到，後來民眾黨搶到了凱道「搭舞台只需要一天」，當時民進黨北市黨部主委張茂楠還氣急敗壞大罵「沒那個屁股，不要吃那個瀉藥」（台語），引發白營支持者不滿。其中一位他個人的支持者（非民眾黨員）就去搶下了北平東路的開票之夜路權，說看要怎樣教訓他們。

翟說，當時他想，一天之內要搭舞台的確是有點趕，就想說「看能不能跟民進黨交換凱道前一天的路權，讓我們作業方便一點。結果民進黨不願意，在媒體上大肆攻擊民眾黨，還透過警局勸說不要引起衝突，不允許我們使用。」「最後是在張茂楠為他的話道歉之後，我們放棄了路權，釋出讓民進黨使用。」

翟說，今年由各方自己的發言看來，只能確定沈伯洋團隊拿到北平東路，蔣萬安團隊拿到凱道、中山和市府。顯然蔣萬安團隊也學會了同樣的魔法，然後青鳥側翼就出來哀哀叫了，「完全沒想到這一切都是你們吳思瑤率先立下的例子。知道你們都在打她的臉嗎？」不管怎樣，這次選後可以確定一定會換一個制度了。