國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚6時在凱道舉辦選前之夜。蔣萬安競選總幹事羅智強在臉書貼文表示，這是他見過最腥風血雨、最黑暗霸凌的一場選戰，民進黨傾盡國家資源把台北市長選舉當成總統大選來打；但即便如此，蔣萬安仍然維持君子風度、市長氣度，努力守護台北。羅智強呼籲支持者，今晚勇敢站上凱道，告訴蔣萬安：「你不孤單！」

羅智強說，今晚蔣萬安的選前之夜，除了大家最喜愛的禿子、漢子、燕子都將登台之外，晚會中還會有神秘的「超級彩蛋」，但他要先賣個關子，想知道的話，今晚就來選前之夜。

羅智強說，選戰已近最後關頭，雖然他接任總幹事才一個多月，卻有一種恍如隔世的感覺。他最大的感觸是，「這真的是我見過最腥風血雨、最黑暗霸凌的一場選戰。」民進黨真的是傾盡國家資源，把台北市長選舉當成總統大選來打。

羅智強說，光看一件事，就知道沈伯洋多有錢。選前造勢的舞台大到，竟然要封路四天才能架好。這不僅是選舉史上的頭一遭，更從來沒有人這樣做過。台北跨年、大型演唱會，都不曾為了架舞台而封路四天。這不只是有錢，更是囂張地把台北市民行的安全與便利踩在腳下。

羅智強說，最不可思議的是，引起強烈民怨、沈伯洋宣布取消選前之夜後，民進黨一眾竟然血口噴人，反過來就咬蔣萬安，說這些都是蔣萬安設的陷阱，都是蔣萬安害沈伯洋辦不了選前之夜。這種「指鹿為馬」的場景，無日不在上演。

羅智強也說，民進黨的網路部隊都喜歡在夜間突襲。這也讓他、競總副總幹事徐巧芯以及總部同仁，必須每個深夜都化身為「夜間防衛部」，在社群上和民進黨的造謠大隊纏鬥、闢謠。否則，第二天還沒等到團隊澄清，民進黨的謊言就變成了真理。

羅智強說，就以處理沈伯洋取消選前之夜後、民進黨發動的午夜大造謠攻勢來說，當天晚上，他和徐巧芯都幾乎一夜未眠，蒐集謠言、釐清真相、一一反擊。他常自嘲，這個總幹事，已超越「拿破崙」，拿破崙一天睡四小時，他一天大概只能睡三小時，有時還得戰到天明。

羅智強說，而他最大的感想是，這場選戰也讓他萬分敬佩蔣萬安。蔣萬安的修養真的很好。從身高、學歷、戴帽、英文、眼鏡、拿掃把的姿勢，到舉酒杯的方式，民進黨和他的網軍們幾乎沒有一件事不拿來霸凌蔣萬安。更別說霸凌他的家人、他的孩子。

羅智強說，所謂的洋流，更可以說是「翻車魚」大集合。廖玉蕙、謝金河、許淑華……洋流的翻車魚前仆後繼地接力造謠，也接力翻車。但他們的做法是，當第一個謠言翻車，就再造第二個謠言來掩蓋第一個謠言。

羅智強說，即便面對如此黑暗的選戰，蔣萬安仍然維持他的君子風度、市長氣度，從不口出惡言，就是努力地守護台北、建設台北，當好台北市長。先不說「輝達、牛奶、大巨蛋」、「路平、燈亮、水溝通」等大大小小的政績。

羅智強說，掃街時，遇過無數民眾要他代替他們謝謝蔣萬安。謝謝蔣萬安，默默地守護翡翠水庫，向民進黨說不，守住了台北的好水。讓大台北六百萬人，不用和高雄人、台南人一樣，在民進黨的踐踏下，每天都被民進黨逼著喝光電水。

羅智強說，請大家今晚把凱道塞爆、塞滿吧。蔣萬安守護台北的好水，今晚，換我們站出來守護蔣萬安。不能只讓蔣萬安一個人，抵抗民進黨無邊無盡的霸凌和造謠。今晚，大家勇敢站上凱道，用行動告訴蔣萬安：「市長，你不孤單！」也用怒吼告訴民進黨：「我們絕不容許你染指翡翠水庫，讓台北人喝光電水！」