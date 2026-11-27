首都之戰選情激烈，藍綠昨車隊掃街，市長蔣萬安昨在立法院長韓國瑜陪同深入內湖、南港等地車掃，也深入大安文山等藍營票倉，展現藍營共主高人氣。民進黨台北市長候選人沈伯洋宣布不辦實體選前之夜後，昨兩場車掃擠滿民眾，直喊「我們的市長沈伯洋」。

蔣萬安上午前往大安文山深藍票倉車隊掃街，車隊行經時，不少民眾主動向前打招呼，蔣萬安把握車隊遇號誌減速時，頻頻與支持者互動，彎腰與選民擊掌、握手、簽名。

車掃下午來到偏藍選區的內湖、南港，韓國瑜陪同向市民請託，兩人不只回應路邊民眾的熱情，也抬頭和二樓以上的民眾致意，兩人也下車關心身體不適的婦人，還遇到有男子因警方行政裁罰案下跪陳情，蔣也立即下車傾聽心聲。

不少民眾特別走到人行道上向蔣、韓揮手，還有民眾趁著車隊等紅燈時，陸續衝上去擊掌、拍照。

沈伯洋宣布不辦實體選前之夜後，昨上午中山、大同區車掃，及下午士林、北投區掃街，吸引不少支持者，不少家長帶小朋友來追沈伯洋，支持者喊出「下禮拜的市長沈伯洋」、「蔣萬安的市長沈伯洋」來提振士氣。

沈伯洋說，大家知道目前面臨的困境並且體諒，笑說「至少我們可以在十一月二十八日能夠辦開票活動」。