民進黨台北市長候選人沈伯洋原預計仁愛路封路三、四天，要搭選前之夜大舞台，首日就釀大塞車，引發鋪天蓋地民怨，只能緊急取消選前之夜，凸顯經驗不足、沒有備案和不懂首都交通等三大失誤，綠營和側翼卻集體塑造沈伯洋「政治受虐兒」形象，千錯萬錯都是市長蔣萬安的錯，果真是「認知作戰」高手。

四年前市長選舉，由陳時中陣營搶到凱道及北平東路，陳時中陣營總幹事吳思瑤還反酸「下次請早」，如今蔣陣營非常「聽話」，選前之夜火速搶到凱道、市府路等地；而沈陣營最後為了搭建大舞台，執意要在交通要道仁愛路四段封路多日，市民前晚下班大塞車，還有救護車受阻，引爆民怨。沈伯洋二度道歉後取消，卻反手把鍋甩到乖乖按照遊戲規則搶場地的蔣萬安，側翼再度瘋狂出征蔣。

沈伯洋「加碼」說北平東路廿五、廿六日場地被搶走，光搶到廿七日沒法搭建舞台，卻被火速打臉，包括前總統蔡英文等藍綠白政治人物辦造勢都能一日搭好舞台，為何大家都能，唯獨沈伯洋不能？

綠營還加碼稱蔣陣營不到一秒搶到凱道等，質疑用機器人作弊，但新工處出示證明，從二○二○年起，都是在開放申請後一秒內遞件。

綠營營造沈伯洋「政治受虐兒」非首遭，沈電視辯論會準備明顯不足，綠營怪罪ＴＶＢＳ洩題給蔣萬安，逼得Ｔ台主管公布ＬＩＮＥ截圖，證明兩方陣營都是同步拿到媒體提問的題目，甚至爆料，吳思瑤是第一位發言支持給題目的人。

四年前蔣萬安搶不到凱道，趕緊找停車場備案，今年選前之夜場地早在一個月前，藍綠就已確認，這段時間沈卻毫無備案，凸顯做事毫無章法，青鳥再繼續護航，恐怕當不了政治受虐兒，反淪為北市新黨議員侯漢廷口中的政治巨嬰，如何擘畫首都願景？