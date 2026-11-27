民進黨台北市長候選人沈伯洋原定今晚在仁愛路舉行選前造勢，因大規模封路引發民怨而宣布取消活動。國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營稱願讓出今天的市府路路權，遭到沈陣營婉拒。回顧四年前的北市選舉，藍綠也為搶場地互槓，最後，向來是選舉造勢熱點的凱達格蘭大道在選前之夜「唱空城」，藍綠候選人移師其他地點舉辦造勢。

二○二二年台北市長選舉，蔣萬安陣營原本有意在凱道舉行選前之夜，陸續取得十一月廿二日至廿四日的路權，最關鍵的廿五日選前之夜路權，卻由當時的民進黨台北市長候選人陳時中陣營搶下，同時也搶下北平東路路權。

國民黨人士質疑，民進黨有意阻擋蔣萬安在凱道造勢，陳時中回應，雙方可以協調場地，但指控對手惡搞並不厚道；時任陳時中競總總幹事吳思瑤也說「國民黨搶輸了，下次就請早」。最後，蔣萬安陣營另覓一處停車場舉行選前之夜，陳時中則在北平東路造勢，三名台北市長候選人最終都未在凱道舉行選前之夜。

國民黨立委徐巧芯昨天還原事件始末指出，即便民進黨最後未使用凱道，也沒有將路權讓給蔣萬安團隊；四年後雙方處境互換，蔣萬安主動釋出善意，展現高度、格局與民主風度。

吳思瑤指出，沈伯洋團隊尊重程序，即使認為事有蹊蹺仍保持氣度，未攻擊對手，連競總前場地被不明人士借走，也只努力尋找備案。

台灣民眾黨在社群平台發文指出，民眾黨上周在台北市政府前廣場舉辦晚會，結束後當天晚上就迅速撤場；對比他黨需要在交通要道封路四天，只能說真是奢侈的煩惱。