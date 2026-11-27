國民黨立委徐巧芯揭露，法院判決有民進黨台北市長候選人沈伯洋在黑熊學院內部錄音，指美國在台協會（ＡＩＴ）經費匯入沈的個人帳戶。沈伯洋昨回應，接過什麼樣的補助案，升等時都必須要寫清楚，公開可查，沒想到謠言講了三年，還是有人持續上車，立委的水準有待大家的評估。

徐巧芯昨在Threads發文，批沈伯洋說外國資金沒有進過口袋；但二○二五年三月北市議員侯漢廷公開沈於二○二二年九月十六日黑熊學院內部會議錄音，說法卻是「當時資助我們滿重要的就是ＡＩＴ，給了我們一筆經費。所以錢就是匯到我個人帳戶，然後我再全部提出來這樣子。」這段錄音被台北地院判決引用，證實確有境外資金進入沈的帳戶。

國民黨立委翁曉玲前天也發文指出，台灣民主實驗室還有來自美國政府至少六筆計畫補助，包含分析中國境外資訊操弄、選舉認知作戰等，累計高達新台幣一千七百多萬，再加上索羅斯的四千多萬，總計沈伯洋受美國補助高達六千多萬。

沈伯洋表示，他當學者時接過什麼樣的補助案，升等時都必須要寫清楚，「所以這個應該是滿公開的吧。」

他說，翁曉玲還公開列出他在民主實驗室申請過的經費、做什麼主題，「就表示都查得到」。網友發現這些主題對台灣都很重要。

沈伯洋說，學者做研究、申請研究經費天經地義，不管是跟哪一個國家、哪一個組織申請經費，背後都沒有共濟會、蜥蜴人；這樣的謠言已三年多，當時國民黨立委傅崐萁就是始作俑者，還說拿這些錢要顛覆國家，那時候提告向傅要求名譽損害賠償，當時法官認定學者確實都在研究並申請相關經費。