民進黨台北市長候選人沈伯洋捲入外國勢力補助爭議，沈稱「有實力」才獲補助。民眾黨創黨主席柯文哲質疑所謂的實力究竟是指「賣國的實力」，還是其他奇怪的實力，恐觸及法律紅線，如此重大爭議若在選前三個月曝光，沈的選情早已徹底崩盤。國民黨立院總召傅崐萁批沈撒漫天大謊，強調索羅斯一度要狙擊台灣經濟，沈應勇敢面對司法，說清楚資金流向。

柯文哲說，申請國外機構資金背後，涉及計畫書內容是否公開、經費核銷流向及決策過程等重重疑點，如今又牽扯外國勢力介入疑慮，整起事件恐已不只是單純選舉風波，甚至可能觸及法律紅線。

去年傅崐萁指控沈伯洋收受境外資金，沈提告求償一百萬元，台北法院一審判沈敗訴、傅崐萁免賠。沈日前聲稱法院沒判傅賠償，很大的原因是法官認為「傅崐萁這樣講，好像也沒有什麼人會相信」。

「沈伯洋應該要認真看判決書。」傅崐萁昨天說，判決書上寫傅崐萁說沈伯洋拿了外國資金四千多萬元，而且有查證，在具體的事實情況之下，做延伸的評論跟判斷，才判沈敗訴，「法院就是認證沈伯洋拿了這筆錢」。

傅崐萁說，過去三、四十年來，索羅斯的資金狙擊各國經濟發展，造成一九九七年亞洲金融風暴，甚至還一度要狙擊台灣經濟。他質疑，沈拿了索羅斯四千多萬，目的為何，須說清楚在台灣資金流向、做出什麼樣的成績，以及結案報告。