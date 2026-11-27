民進黨台北市長候選人沈伯洋選前之夜場地布置需封路三天，引爆民怨，前夜宣布取消實體活動，大批青鳥側翼出征市長蔣萬安。蔣萬安競辦總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯昨表示，問題根本不在場地，而是為何需要花三天搭設舞台。民眾黨主席黃國昌更嗆，釀成民怨才緊急喊卡，凸顯決策荒腔走板。

沈伯洋前晚表示，選前之夜最後只能用仁愛路，卻因市府廣場一側不能用，舞台須封路較長才能做，但評估交通會回堵，不只信義區，可能連大安區都受影響，所以喊停。

「我沒有怪蔣萬安，他不要自己跳進去那個位置。」沈伯洋說，選前之夜不只搭舞台，還要規畫醫療通道、維安和安全演練、彩排，「可能對他來說還好，所以他速度比較快」，這些一個都不能省。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨掃街，支持者熱情相挺。記者張文玠／攝影

綠營支持者湧入蔣萬安臉書洗版，徐巧芯直言非常委屈，也覺得不太舒服，「明明下決定是你們，引發民怨是你們，錯的全都是蔣萬安，全部是別人」。她說，蔣陣營選前之夜今天凌晨才架舞台，仁愛路路幅比凱道窄怎需三天？能力不足可以反省檢討，引發民怨就推給Ａ推給Ｂ推給Ｃ，很難讓大家相信你在選台北市長。

民眾黨主席黃國昌說，他第一次看到選前之夜要封路三天，釀成民怨才緊急喊卡，爭議在於為何封路這麼久，卻出征蔣萬安、甩鍋怪別人，「自己能力有問題、思慮欠周，不要裝被害者。」創黨主席柯文哲也說，仁愛路封路相當擾民。

國民黨北市議員楊植斗說，「總不會是蔣萬安逼你封四天的路吧」？四年前民進黨寧願空著凱道，但蔣萬安願意讓出場地給沈，就跟民進黨不同。國民黨立委陳菁徽諷刺，沈伯洋就是巨嬰，場地搶輸、活動搞砸、民怨四起，怪東怪西。

蔣萬安表示，大家搶場地都是分秒必爭，民進黨總統選舉或四年前市長選舉申請相關路權時，也不到一秒就借到。蔣苦笑說，封路多天是綠營選前之夜規畫，市府敢不同意嗎？

北市府新工處表示，凱道開放申請後都是在一秒內遞件，與往年並無差異，亦無不公。