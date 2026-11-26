台北市長選舉倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋在昨拋出不舉辦選前之夜，今晚近10時公布明天早上9時30分將從競總出發展開全市大車掃，最後終點站到大安森林公園站3號出口外，共計6站點，沈伯洋全程不下車，每站發表15分鐘談話。

沈伯洋競選團隊晚間釋出選前的「出來投，一定贏！」全市大車掃活動。將在早上9時30分從北平東路30-1號1樓的競選總部出發，行經龍山寺廣州街211號/廣州街艋舺公園側、劍潭路1號的台北表演藝術中心、南京東路一段83號的林森公園、南港路一段32號/南港路北側停車彎的南港展覽館2A出口外，再到仁愛路側的國父紀念館前。

最後，則是前往信義路三段100號的大安森林公園站3號出口外。

沈伯洋競選團隊表示，沈伯洋全程不下車，於6個肥皂箱站點，每站約發表15分鐘談話，車掃畫面，團隊提供共訊YouTube連結。

之後，晚間7時在沈伯洋Puma YouTube頻道舉辦「市民之夜」直播，鼓勵支持者可以揪團至直播派對現場（https://storemap.puma.taipei/ ）一起觀看，每成一團就會在地圖成為閃亮星星，期待讓台北佈滿星星。