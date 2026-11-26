民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚與前總統蔡英文開直播，總長一小時的直播，觀看人數飆到27萬多人收看。遊戲最後環節，是兩人對彼此小時候說話，蔡英文向小時候的沈伯洋說，即使我們走不到終點，也會有更多的人沿著我們走過的路繼續往前走。總有一天相信我們會到達那個地方的。

最後一個環節中，沈伯洋說明，分別若回到對方小時候，會向小時候的對方說什麼，而對方會戴上耳機聽不到對方說的內容，此時蔡英文笑說，那要怎麼知道？沈說，那就要回去看直播。

沈伯洋向12歲時、國中的蔡英文說，之前看很多小英總統的故事，都會講說自己習慣靠著牆邊牆角，這是比喻不想凸顯自己，不想站在最前面，這樣學者的個性看起來很害羞，但很想和小小英說，那時你覺得會躲在旁邊做自己喜歡的事，你會走到前面、帶領著國家，是很了不起的事情。

他說，在那個年代或許會說「女性可以做三軍統帥嗎？女性可以領導國家嗎？」但不用管這些，你有八年來證明給大家看，這是一個強的領導者應該有的樣子。也很謝謝小英總統帶領這樣的國家並啟發著我們，變成這一輩成長的養分，更希望自己這一輩也能做到這樣的事情，讓下一代變得更好。

蔡英文拿下耳機時笑說，耳機隔音很差都聽得到聲音，所以換上沈伯洋戴上耳機時，團隊將音量調大，蔡英文還關心說「不要把他耳朵弄壞了。」

蔡英文則對小時候的沈伯洋說，長大後你的人生會經歷很多事情，會遇到很多支持你、也有不理解你的人，有時候覺得委屈、很累或懷疑自己，做那麼多事情有沒有用，但要保持樂觀，未來要做的每件事不會白費工夫，我們想要的那個理想的世界，或許不是我們這一代可以完全看到，但是只要有人開始做，就會開始有改變。

蔡英文說，即使我們走不到終點，也會有更多的人沿著我們走過的路繼續往前走。總有一天我相信我們會到達那個地方的。同時也希望沈伯洋要勇敢，但不需要每次都那麼勇敢、也不需要什麼事情都一個人承擔，累的時候可以休息，難過的時候可以告訴身邊的人，因為有愛你的人，也有很多跟他一樣溫暖的人陪伴著。

蔡英文最後也說，你不需要成為完美的大人，你只要記得長大以後，還是要認真生活，關心別人，還有不要忘記那個看到不公平的事情的時候，就忍不住要站出來替別人說話的那個小男生，不要把他弄丟了。