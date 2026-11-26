民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚與前總統蔡英文開直播，內容分為三個環節，以邊遊戲邊對談方式進行。其中一環節是由蔡英文選一張照片，沈伯洋選出對應自己同年份的照片。特別的是，兩人在2025年分別赴德國參加會議時照片，更透露兩人在德國用餐時聊天內容，蔡英文直說，沈剛開始有點弱弱，現在是真的很強、很強「你蠻有潛力。」

第一張照片是2024年蔡英文即將卸任的照片，對應到甫當上立委後到日本看世界棒球12強賽事的沈伯洋；再到2022年時，蔡英文一肩扛起台製紅隼反裝甲火箭筒時的照片，對應到沈伯洋當年領養小麻糬，帶著小麻糬去看大港開唱的照片。

其中，蔡英文拿出一張演講的照片，稍微愣了一下才想起是2025年赴德國參加「柏林自由會議」。而沈伯洋的那張照片是到德國的聯邦議會舉辦的「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會並作證。沈伯洋回憶，那時本來要以線上會議方式參與，但遭中國大陸制裁要全球通緝，他為了要證明沒有全球通緝，所以趕緊聯繫成實體參加。

他說，當時國安單位很緊張，因為立委身份基本上沒有維安，當時是落腳小英總統下榻的飯店，因此保護也間接受到保護。蔡英文說，記得當時還一起吃飯，當時在德國感覺沈比較累，話沒有那麼多；沈伯洋就爆料，其實當時距離現在選舉有段時間，席間隨口聊到，台北市長一局到底會是誰來參選，小英總統那時說，首都選舉很重要，要派很強的人來。

沈伯洋說，後來到了今年五月被提名，所以想藉機問蔡英文是不是有符合當時的標準。蔡英文回說，「剛開始有點弱弱，現在是真的很強、很強，你蠻有潛力。」沈也直說，當時請益蔡英文時獲得很多建議和細節。

再來，兩人也翻到各自在2000到2004年間的照片，分別是陸委會主委及建中三年級的時期，再到2016年蔡英文剛上任總統時的照片，對比沈伯洋是和老婆去看日本藝人安室奈美惠引退的演唱會，沈伯洋笑說，那時候很像是現在發飄帶，是幫忙發演唱會彩帶。蔡英文笑說，那時候壓力是最大，但將來責任是你們的，「我們會去聽音樂會，你好好做事。」