民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚與前總統蔡英文開直播，總長一小時的直播，觀看人數飆到27萬多人。沈伯洋預告明天白天會出沒在台北市各地方和大家聊天，晚間選前之夜線上活動會鼓勵支持者揪團看，屆時會製作圖標，若揪團成功，地圖會出現星星，屆時整個北市地圖將有滿滿星光。

2026-11-26 21:29