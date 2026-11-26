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蔣萬安「勝選之夜」明凱道登場 韓國瑜、郝龍斌等人將助講
尋求連任的台北市長蔣萬安明晚7時將在凱道舉辦「勝選之夜」，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、前台北市長郝龍斌等人將助講，蔣萬安則於晚間9時20分進場並發表演講。
蔣萬安競選辦公室日前公布，「勝選之夜」將於27日晚間在凱達格蘭大道前登場，主題為「光榮台北，團結向前」，晚間6時開放入場、晚間7時正式開始。
根據蔣萬安競辦發布資訊，除團隊中的競總主委盧秀燕（台中市長）、總幹事羅智強、王鴻薇、李彥秀等國民黨立委外，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、前台北市長郝龍斌、前台北市議長吳碧珠等人將輪流助講，力挺蔣萬安。
據規劃，蔣萬安將於晚間9時20分大進場，並進行約15分鐘的演講。
針對蔣萬安選前之夜集會活動，台北市警察局中正第一分局昨天透過新聞稿表示，為維護活動交通秩序與安全，自26日晚間10時起至28日上午進行交通疏導管制，提醒民眾留意。
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