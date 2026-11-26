民進黨台北市長候選人沈伯洋競辦今晚公布最新影片，由導演楊力州操刀、導演吳念真聲音演出及沈伯洋女兒小麻糬獻聲，影片名稱為「講下去，台北才會更好」。

沈伯洋競選辦公室發布新聞資料表示，沈伯洋晚間發布由楊力州操刀、吳念真聲音演出及沈伯洋女兒小麻糬獻聲的最新影片。

影片中，吳念真的口白提到，「這是一個想跟台北講話的人，剛開始的時候，沒人想他講什麼，那陣子，他走進店裡打招呼，頭都低到不行，很怕打擾到店家生意，也怕人家連正眼都不看他一下。」

吳念真口白指出，「他說，既然沒人想聽我講，不如換台北人來講好了。就這樣，他搬了第一個肥皂箱出來，還有麥克風和小紙條。反正只要台北人肯開口，用什麼方式都很好。」

影片也提到，「他真的一個一個聽、一個一個回，後來大家在市場廟口看到他，第一時間就撲上去把心裡的話掏出來」，「因為他相信漫畫裡的一句話：最短的捷徑，就是繞遠路。這次，我們用心聽，因為台北終於發出自己的聲音。」

此外，沈伯洋的女兒小麻糬也在影片中獻聲：「我希望，台北順起來。」