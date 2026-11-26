聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋釋出最新影片 吳念真旁白、女兒小麻糬獻聲
民進黨台北市長候選人沈伯洋競辦今晚公布最新影片，由導演楊力州操刀、導演吳念真聲音演出及沈伯洋女兒小麻糬獻聲，影片名稱為「講下去，台北才會更好」。
沈伯洋競選辦公室發布新聞資料表示，沈伯洋晚間發布由楊力州操刀、吳念真聲音演出及沈伯洋女兒小麻糬獻聲的最新影片。
影片中，吳念真的口白提到，「這是一個想跟台北講話的人，剛開始的時候，沒人想他講什麼，那陣子，他走進店裡打招呼，頭都低到不行，很怕打擾到店家生意，也怕人家連正眼都不看他一下。」
吳念真口白指出，「他說，既然沒人想聽我講，不如換台北人來講好了。就這樣，他搬了第一個肥皂箱出來，還有麥克風和小紙條。反正只要台北人肯開口，用什麼方式都很好。」
影片也提到，「他真的一個一個聽、一個一個回，後來大家在市場廟口看到他，第一時間就撲上去把心裡的話掏出來」，「因為他相信漫畫裡的一句話：最短的捷徑，就是繞遠路。這次，我們用心聽，因為台北終於發出自己的聲音。」
此外，沈伯洋的女兒小麻糬也在影片中獻聲：「我希望，台北順起來。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。