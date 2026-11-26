民進黨台北市長候選人沈伯洋取消選前造勢市民之夜，路權成為藍綠攻防議題。內政部前部長李鴻源質疑，過去「洋流」有不少人來自外縣市，但選前之夜各縣市都在動員，若照常舉辦，恐被看穿動員人數不如以往，乾脆自導自演、製造悲情，演「政治受虐兒」，要把支持者再凝聚起來。

李鴻源稍早接受廣播節目「飛碟晚餐」主持人王淺秋專訪時，表示申請場地有一定程序，誰先申請到就給誰，沒有必要在這方面做文章。沈伯洋團隊自己就要判斷，辦選前之夜要封路4天，若真的引起公憤，恐怕不得不取消。

李鴻源指出，整件事情台北市長蔣萬安本人可能都不知道，因為是下面照程序申請，蔣萬安也不會插手。他只能合理懷疑，沈伯洋陣營是故意自導自演，利用這件事創造議題、創造悲情。

李鴻源認為，沈伯洋陣營已經找不到話題、找不到議題，這兩個月自從水庫光電板事件後，加上輝達執行長黃仁勳的事情、前陣子股市表現不佳，已很難再把「洋流」氣勢造起來，剛好製造悲情，把支持者再凝聚起來。

談及「洋流」現象，李鴻源表示，他比較擔心的是，台灣好不容易建立起正常的民主制度，如今卻可以透過金錢、公關公司製造聲勢，但這個聲勢跟市政一點關係都沒有。他批評，台北市長選舉若沒有市政願景，要如何說服民眾把票投給候選人，相信候選人是可靠的？

李鴻源也說，他現在替沈伯洋擔心，選完後要如何公布政治獻金、交代這些錢從哪裡來、是誰給的？他舉民眾黨前主席柯文哲的政治獻金爭議為例，認為沈伯洋現在就該開始思考，選後如何交代資金來源及用途。

李鴻源指出，政治獻金有嚴格規範，不能接受國外團體的政治獻金，不只是中國大陸，外國人也不行，既然藍營適用、白營適用，為什麼到了綠營就不適用？他認為，為了台灣好不容易建立起來的制度，沈伯洋有太多事情必須交代清楚。