選戰倒數2天，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚取消選前之夜，引發誰借北平東路路權的討論。今天有人點名藍營北市議員林杏兒搶場地，林駁斥網路「搶路權」不實抹黑，「絕無搶佔沈伯洋選前之夜場地，已蒐證報案追究法律責任、端正選舉歪風。」

一名網友下午在Threads發文，附上北平東路11月25日申請人林〇〇、26日林〇〇、27日黃〇〇、28日白〇〇的表格，並點名「白喬茵、林杏兒、林沛祥搶場地真厲害？」林杏兒駁斥，該項內容完全為子虛烏有的不實抹黑，並宣布將正式向警方報案提告，絕不姑息。

林杏兒表示，北市警局與相關權責單位對於集會遊行及道路使用路權的申請，均設有公開、透明且嚴謹的法定審核機制與時間序規範，任何團體或候選人均須依法依規提出申請，絕非單憑個人意志即可「搶奪」。

她指出，特定網友僅憑一張斷章取義、未經查證的網路截圖，便在社群平台上帶風向造謠，企圖塑造林杏兒惡意干擾他黨競選活動的負面形象，其心可議。

林杏兒說，選戰已進入最後倒數關鍵時刻，每一位候選人都應回歸政見願景、服務實績與良性競爭，爭取選民認同。然而，近期網路上卻頻頻出現匿名帳號與特定側翼透過假訊息、移花接木與惡意抹黑的手段進行政治攻擊，嚴重破壞台灣民主選舉的公平性與公共討論品質。

「面對惡意造謠，我絕不妥協，也絕不寬貸。」林杏兒強調，散布不實謠言意圖使人不當選，已明確觸犯公職人員選舉罷免法、刑法誹謗等相關罪責。辦公室團隊已完成相關貼文、截圖及帳號資料之完整蒐證，將正式向警方報案並提起告訴，務必將躲在鍵盤背後造謠生事的有心人士揪出，追究到底。

林杏兒呼籲，選舉歪風必須導正，民主政治不容許靠抹黑與假訊息來操作選情。懇請廣大市民朋友與網友明辨是非，切勿轉傳未經證實的網路謠言，共同守護乾淨、理性的選舉環境。