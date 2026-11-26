民進黨台北市長候選人沈伯洋原定明天在台北市議會前、仁愛路舉辦選前之夜，因連4天封路交管引發交通壅塞與議論，昨晚緊急宣布取消活動。場地與路權申請隨即成為攻防焦點，不少綠營支持者質疑台北市長蔣萬安陣營刻意「卡」路權，蔣陣營反駁均依規申請並表態願釋出市府路路權；同時，警界也針對活動臨時喊卡，掀起「基層勤務翻盤」與「員警鬆口氣」的觀點交鋒。

針對綠營質疑路權遭卡，曾有3次成功搶下凱達格蘭大道路權經驗的民間人士透露，台北市熱門路權真的要搶，須在30天前的零時零分零秒點選，「所有資料都可以先填好，時間一到點進去，沒有技巧、光憑運氣」，所以4年前吳思瑤才會說，搶輸的下次請早；另外雞蛋不會放在同一個籃子裡，一定會同時鎖定兩、三個地點分散風險。

他直言，遇到像選前之夜這麼重要的活動，若沒搶到理想場地其實「可以喬」，自己過去就遇過搶輸的單位透過警方居間溝通，希望協調讓出下午時段，只要展現誠意都有機會促成，並非完全沒有轉圜空間。

活動臨時取消對警力調度的影響也在警界引發熱議。曾任北市警局萬芳、關渡派出所所長、今年6月離職的「陳所長」陳以雯在臉書發文說，路權與集會規則對各陣營一視同仁，封閉主幹道的專案核准後，分局承辦人熬夜規劃動線，各派出所長也打散輪休重編專案勤務表，如今臨時取消，停休同仁不可能「原地放假」，幹部半夜還得重新改班、處理勤務混亂，質疑「基層警察的休假與尊嚴難道就這樣說改就改？」

對此，擁有25年路口執勤經驗的北市退休警員石明謹在臉書發文說，如果是原本沒規劃的勤務臨時停休叫人上班，員警心裡確實會不滿，但「如果兩個星期前就排好的勤務突然取消，你只會覺得好爽」，建議可以去信義分局發問卷，看基層現在是不是鬆了一口氣。

針對兩人隔空交鋒，刑事警察局退休警官李泱輯發文緩頰，稱兩人做過的工作不同，看到的自然不一樣，陳以雯當過所長，想到的是排班、協調支援警力、訂便當與水等後勤作業，活動臨時取消得逐一通知調整，承辦人忙到睡不好在警界並不稀奇；石明謹講的是外勤員警少站好幾個鐘頭的真實感受，「兩邊都是基層，感受當然不同」。