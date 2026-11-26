沈伯洋車掃前受訪表示，記者問題聚焦在不舉辦選前之夜的議題，面對支持者舉留言「沒有市民之夜沒關係」打氣，沈伯洋戴著「洋流飄帶髮夾」受訪表示，表示大家知道目前面臨的困境並且體諒，希望最後能夠在11月28日投下重要的一票，笑說「至少我們可以在1128的時候，我們能夠辦開票。」

沈伯洋表示，覺得一路上當然會遇到各式各樣不同的客觀上的阻礙，但是對團隊來講，不斷地往前進，而且覺得滴水穿石，既然取名「洋流」就是不管怎麼流、就算有什麼阻礙，你可以把它衝破，你也可以從旁邊繞過去，對我們來講，事情本來就很多種方法，「就是不管是什麼擋在我們的路上，反正最終都會變成我們的道路。」

沈伯洋下午在立委吳思瑤，議員候選人：陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、林延鳳、陳賢蔚等人陪同下一起車掃，由於是最後一場車掃，出發前大家聚在一起加油打氣。車隊出發掃街前，手持選舉印章與3號的沈伯洋，意外和國民黨台北市長候選人蔣萬安的看板合影，成為意外焦點。

民進黨台北市長候選人沈伯洋下午到士林北投進行最後一場車隊掃街，受到民眾熱情歡迎，沿途「我們的市長 沈伯洋」加油聲不斷，沈伯洋比3回應。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚宣布不舉辦選前之夜引發熱議，下午的士林北投車掃前，沈伯洋戴著「洋流飄帶髮夾」受訪表示，大家知道目前面臨的困境並且體諒，希望最後能夠在11月28日投下重要的一票，笑說「至少我們可以在1128的時候，我們能夠辦開票。」。記者蘇健忠／攝影