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選前最後一場車掃 沈伯洋高喊：出來投一定會贏
沈伯洋車掃前受訪表示，記者問題聚焦在不舉辦選前之夜的議題，面對支持者舉留言「沒有市民之夜沒關係」打氣，沈伯洋戴著「洋流飄帶髮夾」受訪表示，表示大家知道目前面臨的困境並且體諒，希望最後能夠在11月28日投下重要的一票，笑說「至少我們可以在1128的時候，我們能夠辦開票。」
沈伯洋表示，覺得一路上當然會遇到各式各樣不同的客觀上的阻礙，但是對團隊來講，不斷地往前進，而且覺得滴水穿石，既然取名「洋流」就是不管怎麼流、就算有什麼阻礙，你可以把它衝破，你也可以從旁邊繞過去，對我們來講，事情本來就很多種方法，「就是不管是什麼擋在我們的路上，反正最終都會變成我們的道路。」
沈伯洋下午在立委吳思瑤，議員候選人：陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、林延鳳、陳賢蔚等人陪同下一起車掃，由於是最後一場車掃，出發前大家聚在一起加油打氣。車隊出發掃街前，手持選舉印章與3號的沈伯洋，意外和國民黨台北市長候選人蔣萬安的看板合影，成為意外焦點。
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